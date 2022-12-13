Профессор Бутенко объяснил, почему вернулся грипп

Профессор Бутенко: грипп победил COVID-19

14 декабря 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Коронавирус на три года вытеснил грипп, отметил Александр Бутенко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Грипп в этом году смог победить коронавирус. Три года его не было в популяции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Когда была в течение трех лет пандемия коронавируса, то не было фактически гриппа. Там всякие могли быть вещи, связанные даже с интерференцией (действие одного вируса на репродукцию другого, — прим. URA.RU), то есть одними и теми же клетками. И когда было массовое заражение, может быть, был такой феномен очень не подходящий для гриппа. То есть COVID-19 доминировал. А теперь, значит, пандемия вроде бы в основном закончилась. Да [грипп победил коронавирус]. Считается, что ситуация с гриппом усложнилась», — объяснил Александр Бутенко. По мнению профессора, штамм COVID-19 «Омикрон» поспособствовал тому, чтобы пандемия коронавируса сошла на нет. «Спасибо „Омикрону“, что он способствовал окончанию такой очень выраженной пандемии коронавирусной инфекции, потому что он практически сработал как живая вакцина. Он доминировал во всем, это привело к образованию иммунитета. Другие варианты COVID-19 были вытеснены — „Дельта“ и так далее», — добавил Бутенко. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35,4%. «Свиной» A (H1N1) обнаружен в 82 субъектах РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грипп в этом году смог победить коронавирус. Три года его не было в популяции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Когда была в течение трех лет пандемия коронавируса, то не было фактически гриппа. Там всякие могли быть вещи, связанные даже с интерференцией (действие одного вируса на репродукцию другого, — прим. URA.RU), то есть одними и теми же клетками. И когда было массовое заражение, может быть, был такой феномен очень не подходящий для гриппа. То есть COVID-19 доминировал. А теперь, значит, пандемия вроде бы в основном закончилась. Да [грипп победил коронавирус]. Считается, что ситуация с гриппом усложнилась», — объяснил Александр Бутенко. По мнению профессора, штамм COVID-19 «Омикрон» поспособствовал тому, чтобы пандемия коронавируса сошла на нет. «Спасибо „Омикрону“, что он способствовал окончанию такой очень выраженной пандемии коронавирусной инфекции, потому что он практически сработал как живая вакцина. Он доминировал во всем, это привело к образованию иммунитета. Другие варианты COVID-19 были вытеснены — „Дельта“ и так далее», — добавил Бутенко. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35,4%. «Свиной» A (H1N1) обнаружен в 82 субъектах РФ.