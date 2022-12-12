12 декабря 2022

В ХМАО школьников отправили на дистант из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Классы в Югре опустели из-за ОРВИ, занятия идут онлайн Фото:

В ХМАО школьников из пятнадцати муниципальных образований отправили на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Директор департамента образования округа Алексей Дренин сообщил корреспонденту URA.RU, что ученики продолжают обучение в онлайн-формате.

«В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен образовательный процесс в ряде школ округа 15 муниципальных образований округа. Занятия переведены в дистанционный формат», — прокомментировал Дренин.

По данным Роспотребнадзора ХМАО, приостановлен образовательный процесс в одной школе-интернате Сургутского района, 684 классах в 53 школах в 15 муниципалитетах Югры: Нефтеюганский, Октябрьский, Сургутский, Кондинский, Советский районы, Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Югорск, Покачи, Лангепас и Пыть-Ях. В Ханты-Мансийске и Югорске обучаться очно продолжают 9 и 11 классы, в городах приостановлена также работа секций, кружков и организаций дополнительного образования. На дистанционное обучение переведены школьники города Советского, а также поселков Пионерского, Таежного и Алябьевского Советского района.

В округе приостановлено обучение в 92 группах 50 детских садов Нефтеюганского, Октябрьского, Сургутского, Кондинского и Советского районов. Также в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Нягани, Лангепасе, Пыть-Яхе, Югорске, Покачах и Когалыме.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в топ регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, Югра находится на седьмом месте по заражению среди субъектов РФ.

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В ХМАО школьников из пятнадцати муниципальных образований отправили на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Директор департамента образования округа Алексей Дренин сообщил корреспонденту URA.RU, что ученики продолжают обучение в онлайн-формате. «В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен образовательный процесс в ряде школ округа 15 муниципальных образований округа. Занятия переведены в дистанционный формат», — прокомментировал Дренин. По данным Роспотребнадзора ХМАО, приостановлен образовательный процесс в одной школе-интернате Сургутского района, 684 классах в 53 школах в 15 муниципалитетах Югры: Нефтеюганский, Октябрьский, Сургутский, Кондинский, Советский районы, Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Югорск, Покачи, Лангепас и Пыть-Ях. В Ханты-Мансийске и Югорске обучаться очно продолжают 9 и 11 классы, в городах приостановлена также работа секций, кружков и организаций дополнительного образования. На дистанционное обучение переведены школьники города Советского, а также поселков Пионерского, Таежного и Алябьевского Советского района. В округе приостановлено обучение в 92 группах 50 детских садов Нефтеюганского, Октябрьского, Сургутского, Кондинского и Советского районов. Также в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Нягани, Лангепасе, Пыть-Яхе, Югорске, Покачах и Когалыме. Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в топ регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, Югра находится на седьмом месте по заражению среди субъектов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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