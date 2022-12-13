Жители новых регионов РФ получат преимущество при поиске работы

Минтруд РФ: жители новых регионов могут не предоставлять часть документов при трудоустройстве
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Жители новых регионов могут не предоставлять документы об образовании и стаже работы при устройстве на работу Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Жители присоединенных к России новых территорий смогут получить работу без документов о стаже и образовании. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

«Подготовлено постановление правительства РФ, которое позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании», — сказала она на обсуждении проекта федерального закона о занятости на площадке партия «Единая Россия». Ее слова приводит РИА Новости. Мухтиярова отметила, что данная возможность работает при том случае, если необходимые документы были утеряны и не могут быть восстановлены в ближайшее время.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил, что обновленное законодательство о трудовой занятости в РФ должно учитывать интересы жителей из новых территорий, пишет RT. Также правительство РФ профинансирует модернизацию центров занятости в новых регионах, сообщает РАПСИ.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Затем осенью, в результате референдумов, к РФ были присоединены четыре новые территории: Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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Жители присоединенных к России новых территорий смогут получить работу без документов о стаже и образовании. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова. «Подготовлено постановление правительства РФ, которое позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании», — сказала она на обсуждении проекта федерального закона о занятости на площадке партия «Единая Россия». Ее слова приводит РИА Новости. Мухтиярова отметила, что данная возможность работает при том случае, если необходимые документы были утеряны и не могут быть восстановлены в ближайшее время. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил, что обновленное законодательство о трудовой занятости в РФ должно учитывать интересы жителей из новых территорий, пишет RT. Также правительство РФ профинансирует модернизацию центров занятости в новых регионах, сообщает РАПСИ. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Затем осенью, в результате референдумов, к РФ были присоединены четыре новые территории: Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
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