Политолог назвал необычное преимущество хакеров РФ, наводящее страх на Запад. Видео

Политолог Марков: преимущество российских хакеров заключается в их креативности
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Преимущество российских хакеров перед их зарубежными коллегами состоит в креативности, считает политолог Марков Фото:

Русские хакеры не имеют технического преимущества перед Западом, зато они компенсируют это своим креативным подходом. И это наводит страх на США и НАТО. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Креативность у русских хакеров значительно выше. Все это знают, поэтому побаиваются их. Креативность имеет большое значение», — пояснил он в интервью Пятому каналу. По мнению Маркова, данное качество является более важным в связи с тем, что кибервойна — это в принципе новое явление в современной политике. И государства по всему миру начинают вкладываться в кибервоенную деятельность.

Ранее в МИД РФ уточняли, что США потратят на кибератаки 11 миллиардов долларов. Вашингтон это делает для того, чтобы подчинить своей воле другие государства. Также сообщалось, что российская хакерская группа Killnet атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

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Русские хакеры не имеют технического преимущества перед Западом, зато они компенсируют это своим креативным подходом. И это наводит страх на США и НАТО. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Креативность у русских хакеров значительно выше. Все это знают, поэтому побаиваются их. Креативность имеет большое значение», — пояснил он в интервью Пятому каналу. По мнению Маркова, данное качество является более важным в связи с тем, что кибервойна — это в принципе новое явление в современной политике. И государства по всему миру начинают вкладываться в кибервоенную деятельность. Ранее в МИД РФ уточняли, что США потратят на кибератаки 11 миллиардов долларов. Вашингтон это делает для того, чтобы подчинить своей воле другие государства. Также сообщалось, что российская хакерская группа Killnet атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.
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