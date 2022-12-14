Терапевт предупредила о задержке первых симптомов гриппа

Терапевт Тарадеева: первые симптомы свиного гриппа могут проявиться через неделю

14 декабря 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

Кашель при свином гриппе появляется до повышения температуры, сказала Татьяна Тарадеева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 С момента заражения до проявления симптомов свиного гриппа может пройти целая неделя. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. «С момента заражения до появления первых симптомов при свином гриппе, вызванном штаммом A (H1N1), может пройти от 12 часов до семи дней. Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, еще до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39—40 градусов в первые сутки болезни. На второй—третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель. Желудочно-кишечные расстройства при свином гриппе проявляются тошнотой, рвотой, диареей», — сказала Татьяна Тарадеева. Тяжелое течение болезни может характеризоваться тромбозами и кровоизлияниями, подчеркнула врач. «При выраженной интоксикации проявляется геморрагический синдром — носовые кровотечения, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках. Кровоизлияния могут локализоваться и во внутренних органах, в том числе в легких, что приводит к отеку легочной ткани. При нарушении микроциркуляции органов могут развиваться тромбозы различной локализации», — объяснила терапевт. Свиной грипп обнаружили в 82 регионах России. Этот вирус вызвал пандемию в 2009—2010 годах. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев подчеркнул, что у больному грозит ДВС-синдром, из-за человек может умереть в течении одного дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С момента заражения до проявления симптомов свиного гриппа может пройти целая неделя. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. «С момента заражения до появления первых симптомов при свином гриппе, вызванном штаммом A (H1N1), может пройти от 12 часов до семи дней. Для свиного гриппа характерно появление сухого кашля в самом начале болезни, еще до повышения температуры тела, и далее быстрое развитие лихорадки до 39—40 градусов в первые сутки болезни. На второй—третий день болезни появляется заложенность носа, боль в горле, сдавливание в области грудины, усиливается кашель. Желудочно-кишечные расстройства при свином гриппе проявляются тошнотой, рвотой, диареей», — сказала Татьяна Тарадеева. Тяжелое течение болезни может характеризоваться тромбозами и кровоизлияниями, подчеркнула врач. «При выраженной интоксикации проявляется геморрагический синдром — носовые кровотечения, кровоизлияния на коже и слизистых оболочках. Кровоизлияния могут локализоваться и во внутренних органах, в том числе в легких, что приводит к отеку легочной ткани. При нарушении микроциркуляции органов могут развиваться тромбозы различной локализации», — объяснила терапевт. Свиной грипп обнаружили в 82 регионах России. Этот вирус вызвал пандемию в 2009—2010 годах. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев подчеркнул, что у больному грозит ДВС-синдром, из-за человек может умереть в течении одного дня.