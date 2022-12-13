В центре Челябинска отключат четыре светофора

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Неработающий светофор. Курган, одностороннее движение, светофор не работает, знак главная дорога, знак пешеходного перехода, нерабочий светофор
Светофоры не будут работать с утра, лишь один отключат после обеда Фото:

На четырех перекрестках в центре Челябинска 14 декабря отключат светофоры. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городского комитета дорожного хозяйства.

«С 08:00 до 17:00 планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера/Воровского/Салтыкова. С 09:00 до 18:00 на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Российской», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, с 09:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечениях улиц Воровского — улиц Тимирязева, Лесопарковая — улицы Сони Кривой. А на перекрестке улицы Воровского — улиц Доватора, Свободы — улицы Коммуны светофор не будет работать с 13:00.

Ранее светофоры отключали на трех перекрестках. Это также было связано с проведением ремонтных работ.

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На четырех перекрестках в центре Челябинска 14 декабря отключат светофоры. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городского комитета дорожного хозяйства. «С 08:00 до 17:00 планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера/Воровского/Салтыкова. С 09:00 до 18:00 на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Российской», — уточнили в ведомстве. Кроме того, с 09:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечениях улиц Воровского — улиц Тимирязева, Лесопарковая — улицы Сони Кривой. А на перекрестке улицы Воровского — улиц Доватора, Свободы — улицы Коммуны светофор не будет работать с 13:00. Ранее светофоры отключали на трех перекрестках. Это также было связано с проведением ремонтных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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