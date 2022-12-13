Исаков призвал всех россиян принять участие в благотворительной акции Фото: Илья Московец © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в ежегодном проекте «Елка желаний» и исполнит желание мальчика Артема из Югры и девочки Софии из ДНР. Об этом политик рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня в Совете Федерации стартовал ежегодный благотворительный проект „Елка желаний“. Я, взяв шарики с елки улыбнулся — к доброму волшебнику обращались дети — маленький мальчик Артем из Югры и маленькая девочка София из Донецкой Народной Республики. Тема написал, что мечтает о машинке, а София — о велосипеде», — говорится в публикации.

Исаков отметил, что загаданные подарки дети обязательно скоро получат от Деда Мороза. Цель данного проекта — подарить ощущение новогоднего праздника каждому, кто нуждается в поддержке. Сенатор призывает всех жителей страны принять участие в благотворительной акции.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселениях Нижневартовского района (ХМАО) с 16 по 30 декабря вручат новогодние подарки детям военнослужащих. Подарки получат дети мобилизованных, контрактников, добровольцев, участвующих в СВО, а также сотрудников ОМОНа «Сокол-Югра».