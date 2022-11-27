В муниципалитете ХМАО вручат новогодние подарки детям военных

Подарки в Нижневартовском районе получат дети мобилизованных, контрактников и добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В поселениях Нижневартовского района (ХМАО) с 16 по 30 декабря вручат новогодние подарки детям военнослужащих. Об этом сообщается в официальном telegram-канале муниципалитета.

«Новогодние подарки получат дети тех, кто в настоящее время проходит военную службу. Ежегодно в рамках муниципальной программы „Социальная поддержка жителей Нижневартовского района“ администрация района готовит новогодние подарки для юных жителей», — отмечается в сообщении.

Подарки получат дети мобилизованных, контрактников, добровольцев, участвующих в СВО, а также сотрудников ОМОНа «Сокол-Югра». Среди получателей названы инвалиды, сироты, дети из малоимущих семей, состоящие на учете, и оставшиеся без попечения родителей.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска организуют праздник для детей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, которые участвуют в СВО. Глава Дмитрий Кощенко поручил организовать мероприятия, учитывая именно интересы детской и подростковой аудитории.

Российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО для защиты мирных жителей ДНР и ЛНР.