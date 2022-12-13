13 декабря 2022
12 декабря 2022

В ЯНАО продается готовый бизнес за 47 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Срок окупаемости бизнеса в объявлении не уточнен Фото:

В Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений «Авито».

«Продается прибыльный бизнес по производству и реализации кислорода и азота. В продажу включены: земля в собственности, две станции АКДС-70, емкости для хранения кислорода, наполнительная для заправки баллонов, электроподстанция на 400Квт», — говорится в объявлении.

Уточняется, что на территории имеется теплый гараж на 4 машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников. На территории проведено центральное отопление. Площадь земли 1778 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают готовый цветочный бизнес за 8 млн рублей. Причиной продажи является переезд собственника.

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В Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений «Авито». «Продается прибыльный бизнес по производству и реализации кислорода и азота. В продажу включены: земля в собственности, две станции АКДС-70, емкости для хранения кислорода, наполнительная для заправки баллонов, электроподстанция на 400Квт», — говорится в объявлении. Уточняется, что на территории имеется теплый гараж на 4 машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников. На территории проведено центральное отопление. Площадь земли 1778 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают готовый цветочный бизнес за 8 млн рублей. Причиной продажи является переезд собственника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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