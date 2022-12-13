В ЯНАО продается готовый бизнес за 47 миллионов рублей

14 декабря 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

Срок окупаемости бизнеса в объявлении не уточнен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений «Авито». «Продается прибыльный бизнес по производству и реализации кислорода и азота. В продажу включены: земля в собственности, две станции АКДС-70, емкости для хранения кислорода, наполнительная для заправки баллонов, электроподстанция на 400Квт», — говорится в объявлении. Уточняется, что на территории имеется теплый гараж на 4 машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников. На территории проведено центральное отопление. Площадь земли 1778 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают готовый цветочный бизнес за 8 млн рублей. Причиной продажи является переезд собственника.

В Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений «Авито». «Продается прибыльный бизнес по производству и реализации кислорода и азота. В продажу включены: земля в собственности, две станции АКДС-70, емкости для хранения кислорода, наполнительная для заправки баллонов, электроподстанция на 400Квт», — говорится в объявлении. Уточняется, что на территории имеется теплый гараж на 4 машины, мастерская, офис, склад и небольшое общежитие для работников. На территории проведено центральное отопление. Площадь земли 1778 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают готовый цветочный бизнес за 8 млн рублей. Причиной продажи является переезд собственника.