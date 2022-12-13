Пушилин: Украина является главным поставщиком оружия на черном рынке

14 декабря 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Украина продает оружие Запада на черном рынке, считает Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина продает поставляемое зарубежными странами оружие на черном рынке и, пожалуй, является крупнейшим поставщиком вооружения. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости. По словам врио главы ДНР, оружие, которое поставляю западные страны в качестве вооруженной помощи, в частности Javelin, перемещается в страны Африки. Таким образом, западное вооружение может оказаться в руках террористов. «По сути сейчас даже не совсем опосредованно практически Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция являются спонсорами террористов», — считает Денис Пушилин. Специальная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спонсировали Киев вооружением и деньгами, а против России стали вводить санкции. Все эти меры сказались на экономике стран Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина продает поставляемое зарубежными странами оружие на черном рынке и, пожалуй, является крупнейшим поставщиком вооружения. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости. По словам врио главы ДНР, оружие, которое поставляю западные страны в качестве вооруженной помощи, в частности Javelin, перемещается в страны Африки. Таким образом, западное вооружение может оказаться в руках террористов. «По сути сейчас даже не совсем опосредованно практически Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция являются спонсорами террористов», — считает Денис Пушилин. Специальная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада с самого начала спонсировали Киев вооружением и деньгами, а против России стали вводить санкции. Все эти меры сказались на экономике стран Запада.