Генерал Гурулев: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией

14 декабря 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Страны НАТО — это инструмент США, заявил Гурулев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Европа в настоящий момент готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте. Такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я вас уверяю, что Европа сегодня готовится к полномасштабной войне на континенте. Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами», — написал Гурулев в своем telegram-канале . Он также добавил, что страны Североатлантического альянса — всего лишь инструмент США, используемый для продвижения собственных интересов. Ранее депутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией. Позже датский инвестиционный Saxo Bank спрогнозировал создание Евросоюзом единых вооруженных сил, передает MK.RU .

Европа в настоящий момент готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте. Такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я вас уверяю, что Европа сегодня готовится к полномасштабной войне на континенте. Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он также добавил, что страны Североатлантического альянса — всего лишь инструмент США, используемый для продвижения собственных интересов. Ранее депутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией. Позже датский инвестиционный Saxo Bank спрогнозировал создание Евросоюзом единых вооруженных сил, передает MK.RU.