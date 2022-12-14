Генерал Гурулев: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией

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НАТО. Москва, нато, военный, nato, солдат, армия нато
Страны НАТО — это инструмент США, заявил Гурулев Фото:

Европа в настоящий момент готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте. Такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Я вас уверяю, что Европа сегодня готовится к полномасштабной войне на континенте. Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он также добавил, что страны Североатлантического альянса — всего лишь инструмент США, используемый для продвижения собственных интересов.

Ранее депутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией. Позже датский инвестиционный Saxo Bank спрогнозировал создание Евросоюзом единых вооруженных сил, передает MK.RU.

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Европа в настоящий момент готовится к полномасштабной войне с Россией на континенте. Такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Я вас уверяю, что Европа сегодня готовится к полномасштабной войне на континенте. Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он также добавил, что страны Североатлантического альянса — всего лишь инструмент США, используемый для продвижения собственных интересов. Ранее депутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией. Позже датский инвестиционный Saxo Bank спрогнозировал создание Евросоюзом единых вооруженных сил, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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