«Магнит» планирует включить в свой ассортимент товары пермских фермеров

Сейчас фермеры готовят коммерческие предложения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Товары пермских производителей могут появиться на полках магазинов федеральной сети «Магнит». Накануне в Перми состоялась торгово-закупочная сессия региональных фермеров и специалистов сетевого гиганта. Некоторые продукты заинтересовали представителей сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«В „Магните“ заинтересовались прикамской продукцией из козьего молока, мясной гастрономией, пастилой без сахара, иван-чаем и медом от таких местных предприятий как „Нытвенский мясокомбинат“, „Пермские пчелы“, „Индейка от Банновых“, крестьянско-фермерское хозяйство Н.А. Ларченковой. Эти товары позволят закрыть уникальные потребности ритейлера», — указано в релизе.

Производителям в ходе сессии рассказали, что «Магнит» разработал упрощенный типовой договор поставки для фермеров. Он предполагает более короткие сроки для оплаты поставок товара, чем у крупных игроков рынка. Предусмотрены и другие послабления. Сейчас пермские фермеры ведут разработку соответствующих коммерческих предложений.

Для краевых властей поддержка малого и среднего предпринимательства является сейчас одной из основных задач. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что регион заинтересован в том, чтобы малый и средний бизнес развивался, наращивал собственную прибыль, пополняя доходы края и поддерживая социальную стабильность.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Пермского района пригласила жителей попробовать кобылье молоко, которое производится на ферме местного жителя Максима Рогова. Районные власти лично убедились в полезности уникального продукта.