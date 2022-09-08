Пермские власти пригласили жителей попробовать уникальное кобылье молоко

В хозяйстве фермера пять кобыл, которые дают молоко (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Пермского района (Пермский край) пригласила жителей попробовать кобылье молоко, которое производится на ферме местного жителя Максима Рогова. Сотрудники пресс-службы районной администрации лично убедились в полезности уникального продукта и рассказали об этом на официальном сайте мэрии.

«Команда пресс-службы Пермского района съездила к фермеру Максиму Рогову и убедилась в полезности кобыльего молока на собственном опыте! Сейчас у Максима в стаде пять кобыл и пять жеребят вятской породы. Лошади этой породы адаптируются практически к любым климатическим условиям и имеют крепкий иммунитет, поэтому их молоко такое полезное», — отмечает пресс-служба.

Фермер признался, что заразился идеей продажи кобыльего молока после того, как посетил частную конноспортивную школу. Пермяк выучился на фермера, защитил агростартап и на полученные средства приобрел небольшой табун и оборудование. Сейчас мужчина достраивает конюшню.