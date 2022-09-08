08 сентября 2022

Власти Пермского района похвастались необычным молоком. Видео

Пермские власти пригласили жителей попробовать уникальное кобылье молоко
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, лошадь, ферма, поле, деревня, природа, скот, домашнее животное, пони, село, сельская местность, животноводство, сельское хозяйство
В хозяйстве фермера пять кобыл, которые дают молоко (архивное фото) Фото:

Администрация Пермского района (Пермский край) пригласила жителей попробовать кобылье молоко, которое производится на ферме местного жителя Максима Рогова. Сотрудники пресс-службы районной администрации лично убедились в полезности уникального продукта и рассказали об этом на официальном сайте мэрии.

«Команда пресс-службы Пермского района съездила к фермеру Максиму Рогову и убедилась в полезности кобыльего молока на собственном опыте! Сейчас у Максима в стаде пять кобыл и пять жеребят вятской породы. Лошади этой породы адаптируются практически к любым климатическим условиям и имеют крепкий иммунитет, поэтому их молоко такое полезное», — отмечает пресс-служба.

Фермер признался, что заразился идеей продажи кобыльего молока после того, как посетил частную конноспортивную школу. Пермяк выучился на фермера, защитил агростартап и на полученные средства приобрел небольшой табун и оборудование. Сейчас мужчина достраивает конюшню.

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Администрация Пермского района (Пермский край) пригласила жителей попробовать кобылье молоко, которое производится на ферме местного жителя Максима Рогова. Сотрудники пресс-службы районной администрации лично убедились в полезности уникального продукта и рассказали об этом на официальном сайте мэрии. «Команда пресс-службы Пермского района съездила к фермеру Максиму Рогову и убедилась в полезности кобыльего молока на собственном опыте! Сейчас у Максима в стаде пять кобыл и пять жеребят вятской породы. Лошади этой породы адаптируются практически к любым климатическим условиям и имеют крепкий иммунитет, поэтому их молоко такое полезное», — отмечает пресс-служба. Фермер признался, что заразился идеей продажи кобыльего молока после того, как посетил частную конноспортивную школу. Пермяк выучился на фермера, защитил агростартап и на полученные средства приобрел небольшой табун и оборудование. Сейчас мужчина достраивает конюшню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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