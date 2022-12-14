Госуслуги: какие выплаты можно получить одновременно с единым пособием

Госуслуги: семьи с детьми имеют право на несколько выплат одновременно

14 декабря 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

При отказе от единого пособия выплаты не отменяются и не уменьшаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работающие мамы могут получать сразу три пособия на ребенка до полутора лет одновременно. Об этом сообщили на портале Госуслуг. «Работающая мама в 2023 году может одновременно получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет», — написано в telegram-канале портала. Уточняется, что некоторые выплаты будут входить в состав единого пособия и не будут назначаться с ним одновременно. В сообщении добавили, что семья будет получать до конца срока уже назначенные выплаты. Также для детей, которые родились до 2023 года, можно получать выплаты вместо единого пособия по старым правилам. Выплаты, назначенные ранее не уменьшатся и не отменятся в случае отказа от единого пособия. Ранее стало известно, что материнский капитал будет увеличен в 2022 году. При рождении первенца сумма выплаты составит 524,5 тысячи рублей, а при появлении второго — 693,1 тысячи рублей, передает Дни.ру.

Работающие мамы могут получать сразу три пособия на ребенка до полутора лет одновременно. Об этом сообщили на портале Госуслуг. «Работающая мама в 2023 году может одновременно получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет», — написано в telegram-канале портала. Уточняется, что некоторые выплаты будут входить в состав единого пособия и не будут назначаться с ним одновременно. В сообщении добавили, что семья будет получать до конца срока уже назначенные выплаты. Также для детей, которые родились до 2023 года, можно получать выплаты вместо единого пособия по старым правилам. Выплаты, назначенные ранее не уменьшатся и не отменятся в случае отказа от единого пособия. Ранее стало известно, что материнский капитал будет увеличен в 2022 году. При рождении первенца сумма выплаты составит 524,5 тысячи рублей, а при появлении второго — 693,1 тысячи рублей, передает Дни.ру.