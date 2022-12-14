19FortyFive: Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас

14 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Российскую экономику не смогла разрушить западная компания, пишет 19FortyFive Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финансовая кампания, которую Запад развязал против РФ, не дала существенных результатов. России удалось разрушить планы недружественных государств и победить в экономической войне, приведя противника в ужас. Об этом сообщает 19FortyFive. «Россия выживает в краткосрочной перспективе, к ужасу Запада», — пишет издание . По словам авторов статьи, западная кампания не помешала России получить доступ к иностранной военной помощи, не смогла пошатнуть курс рубля. Он по сей день остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. Кроме того, отмечается, что инфляция в стране значительно снизилась с начала спецоперации. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Путин назвал это войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными методами. Запад предполагал, что санкции ударят по экономике страны, но РФ продолжает регулировать свою экономическую составляющую. Ранее The Economist сообщало, что Россия выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад столкнулся с рецессией, а РФ продолжала укрепляться.

Финансовая кампания, которую Запад развязал против РФ, не дала существенных результатов. России удалось разрушить планы недружественных государств и победить в экономической войне, приведя противника в ужас. Об этом сообщает 19FortyFive. «Россия выживает в краткосрочной перспективе, к ужасу Запада», — пишет издание. По словам авторов статьи, западная кампания не помешала России получить доступ к иностранной военной помощи, не смогла пошатнуть курс рубля. Он по сей день остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. Кроме того, отмечается, что инфляция в стране значительно снизилась с начала спецоперации. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Путин назвал это войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными методами. Запад предполагал, что санкции ударят по экономике страны, но РФ продолжает регулировать свою экономическую составляющую. Ранее The Economist сообщало, что Россия выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад столкнулся с рецессией, а РФ продолжала укрепляться.