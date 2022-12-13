Юные свердловчане попросили у Деда Мороза форму ОМОНа и детектор лжи

Дети чаще всего просят на Новый год лыжи, коньки, творческие наборы и животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юные свердловчане обратились к Деду Морозу с необычными пожеланиями: в 2022 году дети решили попросить у зимнего волшебника гусли, пуанты, костюм ОМОНа, оружие и детектор лжи. Свои новогодние мечты дети указали в письмах, которые собирали организаторы благотворительной акции «Елка желаний». Об этом на пресс-конференции рассказал волонтер проекта Илья Будкевич.

«Из необычных подарков в этом году дети попросили гусли, пуанты, настоящие камни — малахит и аметист высотой 2 см, набор для шитья ковров со специальной иголкой, солдатский бинокль. Внимание! Детектор лжи попросил ребенок, костюм ОМОНа и оружие», — поделился Будкевич.

Также в списке пожеланий оказались удочка, банное полотенце, теплые кроссовки, серебряное кольцо, металлическая газель, часы и накладные ногти. Не обошлось и без традиционных просьб: творческих наборов, лыж, коньков и животных. «В прошлом году мы в Белоярский район везли рыбку в аквариуме. И мы так долго и трепетно везли, ведь надо, чтобы вода не расплескалась. А в этом году ребенок попросил котенка», — сообщил волонтер.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно по всей России. В Свердловской области проект стартовал 11 декабря. Три года подряд официальным представителем федерального проекта в регионе является Волонтерский центр Русской медной компании. В 2022 году волонтеры исполнят желания от детей с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, а также юных украинских беженцев, узников концлагерей и блокадников.