The Washington Post: в Киеве начали готовиться к ядерной войне

14 декабря 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Некоторые жители снабжают дома генераторами, едой и топливом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Киева начали подготовку к ядерной войне. Некоторые уже собирают «ядерные рюкзаки» и обустраивают подвалы своих домов, сообщает The Washington Post. «Если Киев будет поражен ядерной бомбой, Сергей Дмитрук больше всего боится, что он переживет взрыв, но все равно умрет от голода, жажды или холода. Таким образом, он собрал то, что он называет своим „ядерным рюкзаком“, напичканным достаточным количеством провизии и атрибутики для выживания», — написали в издании . Другой житель украинской столицы начал обустройство своего дома и рабочего места. Также он арендовал дом в сельской местности и намерен оснастить его генератором, провизией и топливом. Наталья Сулима боится за своего сына, поэтому объясняет ему, что нужно следовать за взрослыми в укрытие, когда звучат сирены. Она также не отпустит ребенка без своего «ядерного рюкзака». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова использовать для своей защиты все возможные средства. Позже на Западе обеспокоились тем, что РФ может применить тактическое ядерное оружие, передает MK.RU . Также российский лидер заявил, что в мире нарастает угроза ядерной войны, сообщает RT.

Жители Киева начали подготовку к ядерной войне. Некоторые уже собирают «ядерные рюкзаки» и обустраивают подвалы своих домов, сообщает The Washington Post. «Если Киев будет поражен ядерной бомбой, Сергей Дмитрук больше всего боится, что он переживет взрыв, но все равно умрет от голода, жажды или холода. Таким образом, он собрал то, что он называет своим „ядерным рюкзаком“, напичканным достаточным количеством провизии и атрибутики для выживания», — написали в издании. Другой житель украинской столицы начал обустройство своего дома и рабочего места. Также он арендовал дом в сельской местности и намерен оснастить его генератором, провизией и топливом. Наталья Сулима боится за своего сына, поэтому объясняет ему, что нужно следовать за взрослыми в укрытие, когда звучат сирены. Она также не отпустит ребенка без своего «ядерного рюкзака». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова использовать для своей защиты все возможные средства. Позже на Западе обеспокоились тем, что РФ может применить тактическое ядерное оружие, передает MK.RU. Также российский лидер заявил, что в мире нарастает угроза ядерной войны, сообщает RT.