Военный эксперт: почему Белоруссия откроет второй фронт на Украине. Видео

Военный эксперт: между РФ и Белоруссией союзнические обязательства друг перед другом

14 декабря 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Судьба Белоруссии сильно зависит от судьбы России, заявил Виктор Литовкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия может вступить в военные операции на стороне России, но только когда будет нарушена граница и будет совершено нападение на территорию самой республики. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Если будет танковая атака, если будет нарушена граница каким-нибудь воинским подразделением с применением артиллерийского и пулеметного огня, то, безусловно, белорусская армия ответит», — сказал Литовкин. Его слова приводит Пятый канал. Эксперт отметил, что на территории Белоруссии находится объединенное российско-белорусское воинское подразделение, которое может принять участие в спецоперации. «Белоруссия демонстрирует терпение <…> Но все зависит от степени провокации», — добавил он. Кроме того, военный эксперт подчеркнул, что в случае надобности РФ вместе с Белоруссией выступит в одном строю, ведь у них союзнические обязательства друг перед другом, от которых они не отступят. «Судьба Белоруссии сильно зависит от судьбы России, и в республике это прекрасно понимают», — проинформировал он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Позже, 4 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о концентрации крупной группировки ВСУ на границе с Белоруссией, передает «Федеральное агентство новостей». Также Лукашенко заявил, что его страна принимает участие в спецоперации на Украине лишь для того, чтобы не дать Западу нанести удар в спину России через территорию республики. Но после он дал понять, что Минск встанет на сторону РФ в случае военного конфликта с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белоруссия может вступить в военные операции на стороне России, но только когда будет нарушена граница и будет совершено нападение на территорию самой республики. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. «Если будет танковая атака, если будет нарушена граница каким-нибудь воинским подразделением с применением артиллерийского и пулеметного огня, то, безусловно, белорусская армия ответит», — сказал Литовкин. Его слова приводит Пятый канал. Эксперт отметил, что на территории Белоруссии находится объединенное российско-белорусское воинское подразделение, которое может принять участие в спецоперации. «Белоруссия демонстрирует терпение <…> Но все зависит от степени провокации», — добавил он. Кроме того, военный эксперт подчеркнул, что в случае надобности РФ вместе с Белоруссией выступит в одном строю, ведь у них союзнические обязательства друг перед другом, от которых они не отступят. «Судьба Белоруссии сильно зависит от судьбы России, и в республике это прекрасно понимают», — проинформировал он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Позже, 4 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о концентрации крупной группировки ВСУ на границе с Белоруссией, передает «Федеральное агентство новостей». Также Лукашенко заявил, что его страна принимает участие в спецоперации на Украине лишь для того, чтобы не дать Западу нанести удар в спину России через территорию республики. Но после он дал понять, что Минск встанет на сторону РФ в случае военного конфликта с Украиной.