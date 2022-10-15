Лукашенко рассказал, как Белоруссия участвует в спецоперации

Лукашенко: Беларусь не намерена втягиваться в боевые действия на Украине

15 октября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Белоруссия кормит россиян и укрывает украинцев, заявил Александр Лукашенко Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участие Белоруссии в спецоперации на Украине заключается в том, чтобы не дать Западу нанести удар в спину российским войскам через территорию республики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом страна не намерена втягиваться в боевые действия на Украине, объяснил он. «Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC. Его цитату приводит агентство «Белта». По словам белорусского лидера, участие республики заключается в том, что она «лечит россиян и украинцев, кормит россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляет убежище беженцам из Украины». Россия не просила Беларусь участвовать в специальной операции, объяснил президент. «И мы не намерены туда втягиваться», — отметил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Позже, 4 октября, Лукашенко заявил о концентрации крупной группировки ВСУ на границе с Белоруссией, передает «Федеральное агентство новостей». По его мнению, западные стратеги могли подготовить самые разнообразные провокации по всему периметру СНГ, сообщает Life .

Участие Белоруссии в спецоперации на Украине заключается в том, чтобы не дать Западу нанести удар в спину российским войскам через территорию республики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом страна не намерена втягиваться в боевые действия на Украине, объяснил он. «Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было», — сказал Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC. Его цитату приводит агентство «Белта». По словам белорусского лидера, участие республики заключается в том, что она «лечит россиян и украинцев, кормит россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляет убежище беженцам из Украины». Россия не просила Беларусь участвовать в специальной операции, объяснил президент. «И мы не намерены туда втягиваться», — отметил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Позже, 4 октября, Лукашенко заявил о концентрации крупной группировки ВСУ на границе с Белоруссией, передает «Федеральное агентство новостей». По его мнению, западные стратеги могли подготовить самые разнообразные провокации по всему периметру СНГ, сообщает Life.