13 декабря 2022

Из тюрьмы по УДО вышел бывший пермский депутат Владимир Нелюбин

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Предприниматель Владимир Нелюбин во время заседания суда. Пермь, нелюбин владимир
Владимир Нелюбин был освобжден 9 декабря Фото:

Экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края Владимир Нелюбин, который был осужден за мошенничество, вышел на свободу досрочно. Он был освобожден 9 декабря.

«Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил обращение об условно-досрочном освобождении Владимира Нелюбина. С 24 февраля 2021 года Владимир Нелюбин отбывал наказание в колонии-поселении», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2019 году бывший депутат краевого заксобрания от партии «Единая Россия» Владимир Нелюбин был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца. Он отбывал наказание в колонии общего режима. Отсидев половину срока, он просил об условно-досрочном освобождении. Но тогда ему было отказано.

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Экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края Владимир Нелюбин, который был осужден за мошенничество, вышел на свободу досрочно. Он был освобожден 9 декабря. «Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил обращение об условно-досрочном освобождении Владимира Нелюбина. С 24 февраля 2021 года Владимир Нелюбин отбывал наказание в колонии-поселении», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу суда. В 2019 году бывший депутат краевого заксобрания от партии «Единая Россия» Владимир Нелюбин был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца. Он отбывал наказание в колонии общего режима. Отсидев половину срока, он просил об условно-досрочном освобождении. Но тогда ему было отказано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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