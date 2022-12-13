Из тюрьмы по УДО вышел бывший пермский депутат Владимир Нелюбин

14 декабря 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Владимир Нелюбин был освобжден 9 декабря Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края Владимир Нелюбин, который был осужден за мошенничество, вышел на свободу досрочно. Он был освобожден 9 декабря. «Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил обращение об условно-досрочном освобождении Владимира Нелюбина. С 24 февраля 2021 года Владимир Нелюбин отбывал наказание в колонии-поселении», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу суда. В 2019 году бывший депутат краевого заксобрания от партии «Единая Россия» Владимир Нелюбин был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца. Он отбывал наказание в колонии общего режима. Отсидев половину срока, он просил об условно-досрочном освобождении. Но тогда ему было отказано.

Экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края Владимир Нелюбин, который был осужден за мошенничество, вышел на свободу досрочно. Он был освобожден 9 декабря. «Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил обращение об условно-досрочном освобождении Владимира Нелюбина. С 24 февраля 2021 года Владимир Нелюбин отбывал наказание в колонии-поселении», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу суда. В 2019 году бывший депутат краевого заксобрания от партии «Единая Россия» Владимир Нелюбин был осужден за мошенничество на 6 лет и 3 месяца. Он отбывал наказание в колонии общего режима. Отсидев половину срока, он просил об условно-досрочном освобождении. Но тогда ему было отказано.