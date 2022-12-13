13 декабря 2022

Мэр Соликамска решил советоваться с женами участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, самоуков евгений
Евгений Самоуков определился с составом совета жен и матерей участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков утвердил состав совета жен и матерей участников спецоперации. Документ за подписью Самоукова опубликован на сайте мэрии. Совещательный орган призван координировать работу властей и родственников участников СВО в вопросах поддержки семей военнослужащих.

«Утвердить состав совета жен и матерей участников специальной военной операции при администрации Соликамского городского округа», — говорится в документе. Председателем совета назначена заместитель начальника по методической работе Верхнекамского технологического института Вера Артемьева. В состав совещательного органа, помимо жен и матерей участников СВО, вошли сотрудники администрации Соликамска, представители территориального органа минсоцразвития края и военного комиссариата, а также психолог.

Заседания совета будут проводиться раз в месяц, пояснила URA.RU Артемьева. «Основная функция совета — помощь семьям участников спецоперации: вопросы по выплатам, помощь в оформлении документов и получении льгот, проведение консультаций, в том числе, юридического характера, отработка других вопросов», — отметила Артемьева. Первая встреча совета жен и матерей участников спецоперации состоялась в ноябре. Очередное заседание пройдет в декабре.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь 

Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков утвердил состав совета жен и матерей участников спецоперации. Документ за подписью Самоукова опубликован на сайте мэрии. Совещательный орган призван координировать работу властей и родственников участников СВО в вопросах поддержки семей военнослужащих. «Утвердить состав совета жен и матерей участников специальной военной операции при администрации Соликамского городского округа», — говорится в документе. Председателем совета назначена заместитель начальника по методической работе Верхнекамского технологического института Вера Артемьева. В состав совещательного органа, помимо жен и матерей участников СВО, вошли сотрудники администрации Соликамска, представители территориального органа минсоцразвития края и военного комиссариата, а также психолог. Заседания совета будут проводиться раз в месяц, пояснила URA.RU Артемьева. «Основная функция совета — помощь семьям участников спецоперации: вопросы по выплатам, помощь в оформлении документов и получении льгот, проведение консультаций, в том числе, юридического характера, отработка других вопросов», — отметила Артемьева. Первая встреча совета жен и матерей участников спецоперации состоялась в ноябре. Очередное заседание пройдет в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...