Мэр Соликамска решил советоваться с женами участников СВО

14 декабря 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Евгений Самоуков определился с составом совета жен и матерей участников СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков утвердил состав совета жен и матерей участников спецоперации. Документ за подписью Самоукова опубликован на сайте мэрии. Совещательный орган призван координировать работу властей и родственников участников СВО в вопросах поддержки семей военнослужащих. «Утвердить состав совета жен и матерей участников специальной военной операции при администрации Соликамского городского округа», — говорится в документе. Председателем совета назначена заместитель начальника по методической работе Верхнекамского технологического института Вера Артемьева. В состав совещательного органа, помимо жен и матерей участников СВО, вошли сотрудники администрации Соликамска, представители территориального органа минсоцразвития края и военного комиссариата, а также психолог. Заседания совета будут проводиться раз в месяц, пояснила URA.RU Артемьева. «Основная функция совета — помощь семьям участников спецоперации: вопросы по выплатам, помощь в оформлении документов и получении льгот, проведение консультаций, в том числе, юридического характера, отработка других вопросов», — отметила Артемьева. Первая встреча совета жен и матерей участников спецоперации состоялась в ноябре. Очередное заседание пройдет в декабре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Соликамского городского округа (Пермский край) Евгений Самоуков утвердил состав совета жен и матерей участников спецоперации. Документ за подписью Самоукова опубликован на сайте мэрии. Совещательный орган призван координировать работу властей и родственников участников СВО в вопросах поддержки семей военнослужащих. «Утвердить состав совета жен и матерей участников специальной военной операции при администрации Соликамского городского округа», — говорится в документе. Председателем совета назначена заместитель начальника по методической работе Верхнекамского технологического института Вера Артемьева. В состав совещательного органа, помимо жен и матерей участников СВО, вошли сотрудники администрации Соликамска, представители территориального органа минсоцразвития края и военного комиссариата, а также психолог. Заседания совета будут проводиться раз в месяц, пояснила URA.RU Артемьева. «Основная функция совета — помощь семьям участников спецоперации: вопросы по выплатам, помощь в оформлении документов и получении льгот, проведение консультаций, в том числе, юридического характера, отработка других вопросов», — отметила Артемьева. Первая встреча совета жен и матерей участников спецоперации состоялась в ноябре. Очередное заседание пройдет в декабре.