Путин стал трендом россиян на Wildberries и Ozon

15 декабря 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Россияне ищут на маркетплейсах кружки и футболки с Путиным, отметили аналитики сервиса Moneyplace Фото: Анна Майорова © URA.RU За полгода россияне купили на Wildberries товары, в частности, футболки, маски, броши с изображением президента РФ Владимира Путина на 1 760 849 рублей. Большой интерес к этим вещам наблюдался и на Ozon. Такими данными с URA.RU поделился аналитический сервис маркетплейсов Moneyplace. «Общий оборот товаров с символикой Владимира Путина на Wildberries с июня по 13 декабря 2022 года составил 1 760 849 рублей. Среди них календари — 2 619 штук, броши — 1 094, футболки — 513, маски — 387, портреты — 214, картины — 156. По запросам, товары с персонами, которых искали на маркетплейсе с 1 января по 8 декабря 2022 года на Ozonе: футболка с Путиным — 4706, кружка — 4251. На Wildberries: футболка — более 40 000 запросов, кружка — более 23 000, портрет — 15 446, бюст — 4 512, картина по номерам — 3 540», — отметили в сервисе маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев подчеркнул, что чаще всего в запросах на Wildberries и Ozon фигурировало имя Владимира Путина. «Чаще всего на Wildberries и Ozon искали суммарно в год Владимира Путина: 205 тысяч на Wildberries и 13,5 тысяч на Ozon. Увеличивающееся количество запросов по личностям указывает на силу персонального бренда. Люди активнее интересуются теми, чье присутствие в СМИ увеличивается. Чем популярнее личность, тем выше желание пользователей приобрести товар, связанный с этим человеком», — объяснил он. В беседе с URA.RU руководитель отдела контент-маркетинга TexTerra Росса Бланк добавила, что президент РФ на протяжении 20 лет является главным ньюсмейкером (человек, являющийся источником новостей). «Путин — главный ньюсмейкер последних 20 лет. Видим в августе и сентябре всплеск интереса к товарам с изображениями молодежных кумиров. Связываем это с тем, что пользователи начали закупаться к новому учебному году. Также по многим исполнителям рост запросов связан со всероссийскими праздниками и распродажами», — подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За полгода россияне купили на Wildberries товары, в частности, футболки, маски, броши с изображением президента РФ Владимира Путина на 1 760 849 рублей. Большой интерес к этим вещам наблюдался и на Ozon. Такими данными с URA.RU поделился аналитический сервис маркетплейсов Moneyplace. «Общий оборот товаров с символикой Владимира Путина на Wildberries с июня по 13 декабря 2022 года составил 1 760 849 рублей. Среди них календари — 2 619 штук, броши — 1 094, футболки — 513, маски — 387, портреты — 214, картины — 156. По запросам, товары с персонами, которых искали на маркетплейсе с 1 января по 8 декабря 2022 года на Ozonе: футболка с Путиным — 4706, кружка — 4251. На Wildberries: футболка — более 40 000 запросов, кружка — более 23 000, портрет — 15 446, бюст — 4 512, картина по номерам — 3 540», — отметили в сервисе маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев подчеркнул, что чаще всего в запросах на Wildberries и Ozon фигурировало имя Владимира Путина. «Чаще всего на Wildberries и Ozon искали суммарно в год Владимира Путина: 205 тысяч на Wildberries и 13,5 тысяч на Ozon. Увеличивающееся количество запросов по личностям указывает на силу персонального бренда. Люди активнее интересуются теми, чье присутствие в СМИ увеличивается. Чем популярнее личность, тем выше желание пользователей приобрести товар, связанный с этим человеком», — объяснил он. В беседе с URA.RU руководитель отдела контент-маркетинга TexTerra Росса Бланк добавила, что президент РФ на протяжении 20 лет является главным ньюсмейкером (человек, являющийся источником новостей). «Путин — главный ньюсмейкер последних 20 лет. Видим в августе и сентябре всплеск интереса к товарам с изображениями молодежных кумиров. Связываем это с тем, что пользователи начали закупаться к новому учебному году. Также по многим исполнителям рост запросов связан со всероссийскими праздниками и распродажами», — подчеркнула она.