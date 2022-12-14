В Кремле отреагировали на призыв Пушилина освободить Чернигов и Одессу

Денис Пушилин предложил освободить Чернигов и Одессу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы к России зависит от жителей этих городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.
«Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке. На этом концентрируются наши военные», — заявил Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Пушилин призвал освободить Чернигову и Одессу в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее врио главы ДНР уже делал заявление, что нужно «освободить украинские города, которые основали русские». В Кремле отмечали, что поддерживают его позицию об освобождении Украины.
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