В Кремле отреагировали на призыв Пушилина освободить Чернигов и Одессу

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин предложил освободить Чернигов и Одессу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы к России зависит от жителей этих городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке. На этом концентрируются наши военные», — заявил Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Пушилин призвал освободить Чернигову и Одессу в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее врио главы ДНР уже делал заявление, что нужно «освободить украинские города, которые основали русские». В Кремле отмечали, что поддерживают его позицию об освобождении Украины.

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Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы к России зависит от жителей этих городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина. «Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке. На этом концентрируются наши военные», — заявил Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Пушилин призвал освободить Чернигову и Одессу в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее врио главы ДНР уже делал заявление, что нужно «освободить украинские города, которые основали русские». В Кремле отмечали, что поддерживают его позицию об освобождении Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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