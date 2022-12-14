В Кремле прокомментировали возможность перемирия с Украиной на Новый год

СВО на Украине проводится с 24 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские власти не рассматривают возможность перемирия с Украиной на Новый год. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Предложений таких ни от кого не поступало. Такой темы нет на повестке дня», — заявил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли перемирие с Украиной на Новый год. СВО на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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