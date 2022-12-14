В Кремле прокомментировали возможность перемирия с Украиной на Новый год

Песков: темы перемирия с Украиной на повестке нет
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, спецоперация, мобилизация, сво
СВО на Украине проводится с 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские власти не рассматривают возможность перемирия с Украиной на Новый год. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Предложений таких ни от кого не поступало. Такой темы нет на повестке дня», — заявил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли перемирие с Украиной на Новый год. СВО на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Российские власти не рассматривают возможность перемирия с Украиной на Новый год. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Предложений таких ни от кого не поступало. Такой темы нет на повестке дня», — заявил Песков, отвечая на вопрос, возможно ли перемирие с Украиной на Новый год. СВО на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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