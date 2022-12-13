Новым свердловским министром стал ревизор полпреда Якушева

Минэкономики Свердловской области возглавил Руслан Садыков

14 декабря 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Руслан Садыков — новый министр экономики Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым министром экономики Свердловской области стал федеральный инспектор по региону, сотрудник полпредства президента России в УрФО Руслан Садыков. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. Источники агентства первыми анонсировали назначение Садыкова. «Губернатор Куйвашев принял решение о назначении Руслана Садыкова на пост министра экономики и территориального развития региона. До перехода в правительство Свердловской области Садыков занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО», — рассказали в департаменте. Садыков — уроженец Свердловской области. Он окончил УрГЭУ, больше восьми лет работал в уральском полпредстве. С мая 2022 года он де-факто был исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области — после того, как этот пост покинул Андрей Руцинский. Полпред Владимир Якушев пока не назначил постоянного сменщика. Источники URA.RU ранее сообщали, что Садыков займет пост министра экономики. Свердловский минэкономики остался без постоянного руководителя в начале ноября. Тогдашний глава ведомства Денис Мамонтов перешел на другую работу — занял пост министра природы. Долгое время команда Куйвашева не могла подобрать сменщика. На этот пост рассматривалась замминистра Татьяна Гладкова, временно руководившая ведомством, и мэр Волчанска Александр Вервейн. Но выбор пал на Садыкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым министром экономики Свердловской области стал федеральный инспектор по региону, сотрудник полпредства президента России в УрФО Руслан Садыков. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. Источники агентства первыми анонсировали назначение Садыкова. «Губернатор Куйвашев принял решение о назначении Руслана Садыкова на пост министра экономики и территориального развития региона. До перехода в правительство Свердловской области Садыков занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО», — рассказали в департаменте. Садыков — уроженец Свердловской области. Он окончил УрГЭУ, больше восьми лет работал в уральском полпредстве. С мая 2022 года он де-факто был исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области — после того, как этот пост покинул Андрей Руцинский. Полпред Владимир Якушев пока не назначил постоянного сменщика. Источники URA.RU ранее сообщали, что Садыков займет пост министра экономики. Свердловский минэкономики остался без постоянного руководителя в начале ноября. Тогдашний глава ведомства Денис Мамонтов перешел на другую работу — занял пост министра природы. Долгое время команда Куйвашева не могла подобрать сменщика. На этот пост рассматривалась замминистра Татьяна Гладкова, временно руководившая ведомством, и мэр Волчанска Александр Вервейн. Но выбор пал на Садыкова.