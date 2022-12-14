С нового года 3,5 миллионов россиян будут получать больше

Совфед одобрил повышение МРОТ для 3,5 млн бюджетников в РФ

14 декабря 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

МРОТ увеличится на 6,3% Фото: Алексей Гущин © URA.RU Совфед одобрил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16,2 тысячи рублей, благодаря чему вырастут зарплаты у 3,5 миллионов бюджетников. Такое решение было принято на заседании Совфеда. «С 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — сообщили в Совфеде. Трансляция ведется на сайте Совфеда . Увеличение МРОТ коснется 3,5 миллионов бюджетников. Ранее в России подняли прожиточный минимум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, сумма составит 14 375 рублей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков считает, что в России нужно поднять МРОТ до 50 тысяч рублей. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Ранее увеличение МРОТ одобрила Госдума, передает «Национальная служба новостей».

Совфед одобрил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16,2 тысячи рублей, благодаря чему вырастут зарплаты у 3,5 миллионов бюджетников. Такое решение было принято на заседании Совфеда. «С 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — сообщили в Совфеде. Трансляция ведется на сайте Совфеда. Увеличение МРОТ коснется 3,5 миллионов бюджетников. Ранее в России подняли прожиточный минимум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, сумма составит 14 375 рублей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков считает, что в России нужно поднять МРОТ до 50 тысяч рублей. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. Ранее увеличение МРОТ одобрила Госдума, передает «Национальная служба новостей».