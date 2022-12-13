Курганский губернатор обсудил с мэрами украшение округов к Новому году

Шумков провел совещание с главами округов по видеосвязи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание с главами округов в удаленном формате. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной сфере. Участники обсуждали, в числе прочего, украшение населенных пунктов к Новому году.

«После обеда Шумков провел видео-конференцсвязь (ВКС) с главами округов. Готовятся подводить итоги, обсуждают, как проходит украшение муниципалитетов к Новому году, и какая нужна помощь в оформлении», — говорит инсайдер. Информацию о том, что 14 декабря губернатор провел совещание URA.RU подтвердили двое глав округов, еще один глава попросил направить ему запрос, несколько мэров не взяли трубки или сбросили звонок.

По вопросу данного совещания редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства региона. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что в конце ноября Шумков собирал глав округов Курганской области на экстренное совещание в очном формате, чтобы обсудить, как проходит отопительный сезон. Тогда губернатор попросил уделить особое внимание на качество угля и работу котельных на тех территориях, где нет газа.