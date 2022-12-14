Тюменские власти дадут новую льготу многодетным семьям

15 декабря 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Многодетным семьям возместят стоимость детских лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские многодетные семьи смогут получить возмещение расходов на детские лекарства вне зависимости от уровня доходов. Соответствующий законопроект, разработанный правительством региона, внесен в Тюменскую областную думу. Ранее такой льготой могли воспользоваться лишь малоимущие. «Установить право всех многодетных семей на возмещение расходов на оплату лекарственных препаратов для детей до шести лет вне зависимости от уровня доходов», — говорится в документе. Льготу также планируется дать всем семьям, где медикаменты требуются детям для трех лет. В предыдущей редакции закона, льготу могли получить лишь те семьи, чей среднедушевой доход не превышал величину, установленную правительством Тюменской области (в 2022 году — 15172 рубля — прим. ред.). Документ внесен в комитет по соцполитике облдумы и будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят компенсировать половину платы за обучение детей из многодетных семей в местных ссузах. Для восполнения потерянных доходов образовательные учреждения будут получать субсидии из бюджета.

Тюменские многодетные семьи смогут получить возмещение расходов на детские лекарства вне зависимости от уровня доходов. Соответствующий законопроект, разработанный правительством региона, внесен в Тюменскую областную думу. Ранее такой льготой могли воспользоваться лишь малоимущие. «Установить право всех многодетных семей на возмещение расходов на оплату лекарственных препаратов для детей до шести лет вне зависимости от уровня доходов», — говорится в документе. Льготу также планируется дать всем семьям, где медикаменты требуются детям для трех лет. В предыдущей редакции закона, льготу могли получить лишь те семьи, чей среднедушевой доход не превышал величину, установленную правительством Тюменской области (в 2022 году — 15172 рубля — прим. ред.). Документ внесен в комитет по соцполитике облдумы и будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят компенсировать половину платы за обучение детей из многодетных семей в местных ссузах. Для восполнения потерянных доходов образовательные учреждения будут получать субсидии из бюджета.