Тюменские таксисты зарабатывают деньги, поставляя клиентов в эротические салоны

За рекомендации водителям готовы платить от 5 до 10 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси получают процент с клиентов салонов эротического массажа, которых они туда привезли. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. Он добавил, что по такой схеме работают как «бомбилы», так и таксисты, сотрудничающие с агрегаторами.

«Схема простая. Если в пути пассажир сказал, что хочет развлечься в каком-нибудь салоне эротического массажа, водитель везет его в тот, с которым у него есть устная договоренность „о сотрудничестве“. Там отмечается, что это его клиент, и спокойно уезжает. Через некоторое время получает за рекомендацию деньги», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что средний заработок с одного клиента салона эротического массажа у таксистов составляет от 5 до 10 тыс. рублей. «Конкретные цифры зависят от того, на какой процент договорились между собой салон и таксист. Но деньги там платят хорошие. Грешат таким сотрудничеством как простые „бомбилы“, так и водители, работающие на агрегаторы», — добавил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты «Яндекс. Go» придумали, как заработать на обмане агрегатора больше денег. За дополнительную плату они берут больше пассажиров, чем разрешено тарифом «Везет», по которому в машине одновременно могут находиться не более двух попутчиков.