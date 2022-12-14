Новый пермский омбудсмен встретился с бездомными жителями

Сапко побывал в пунктах обогрева для бездомных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский омбудсмен Игорь Сапко занялся проблемами бездомных жителей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что побывал в организованных в Перми пунктах обогрева для них и в центрах пребывания, а также взял на заметку несколько обращений.

«В зимнее время, особенно в лютые морозы, пункты обогрева становятся для бездомных шансом спасти свою жизнь и не получить обморожение. У нас несколько таких пунктов, один из них расположен у Центрального рынка, на Полевой. Побывал там, пообщался с постояльцами», — поделился Сапко.

Пункт обогрева представляет собой большую отапливаемую палатку на 20 человек. Здесь можно приготовить еду и получить медицинскую помощь.

Сапко также рассказал, что посетил Центр дневного пребывания «Территория передышки», где бездомные могут получить помощь. Ранее URA.RU сообщали о том, что на пожаре в Пермском крае погибли бездомные.