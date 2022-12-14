Медведев высмеял идею главы Латвии о трибунале над Россией

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Медведев предложил Левитсу подумать о последствиях, если Россия «обидится на него лично» Фото:

Президент Латвии Эгилс Левитс — «глупый человек, недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики». Так о Левитсе высказался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею латвийского главы учредить Рижский трибунал над Россией.

«Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — заявил Медведев РИА Новости. Медведев предложил Левитсу подумать о последствиях, если Россия «обидится на него лично», и спросить мнение по этому поводу у своих граждан.

Свое предложение провести трибунал над Россией в Риге Левитс высказал в ответ слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Боррель до этого заявил, что создание международного трибунала по Украине не встретило понимания глав МИД стран Евросоюза.

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Президент Латвии Эгилс Левитс — «глупый человек, недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики». Так о Левитсе высказался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею латвийского главы учредить Рижский трибунал над Россией. «Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — заявил Медведев РИА Новости. Медведев предложил Левитсу подумать о последствиях, если Россия «обидится на него лично», и спросить мнение по этому поводу у своих граждан. Свое предложение провести трибунал над Россией в Риге Левитс высказал в ответ слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Боррель до этого заявил, что создание международного трибунала по Украине не встретило понимания глав МИД стран Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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