Медведев высмеял идею главы Латвии о трибунале над Россией

14 декабря 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Медведев предложил Левитсу подумать о последствиях, если Россия «обидится на него лично» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент Латвии Эгилс Левитс — «глупый человек, недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики». Так о Левитсе высказался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею латвийского главы учредить Рижский трибунал над Россией. «Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — заявил Медведев РИА Новости. Медведев предложил Левитсу подумать о последствиях, если Россия «обидится на него лично», и спросить мнение по этому поводу у своих граждан. Свое предложение провести трибунал над Россией в Риге Левитс высказал в ответ слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Боррель до этого заявил, что создание международного трибунала по Украине не встретило понимания глав МИД стран Евросоюза.

Президент Латвии Эгилс Левитс — «глупый человек, недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики». Так о Левитсе высказался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею латвийского главы учредить Рижский трибунал над Россией. «Чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — заявил Медведев РИА Новости. Медведев предложил Левитсу подумать о последствиях, если Россия «обидится на него лично», и спросить мнение по этому поводу у своих граждан. Свое предложение провести трибунал над Россией в Риге Левитс высказал в ответ слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Боррель до этого заявил, что создание международного трибунала по Украине не встретило понимания глав МИД стран Евросоюза.