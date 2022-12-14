Mash: у «золотого» полковника Захарченко нашли еще две квартиры с коллекцией элитных часов

14 декабря 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Имущество Дмитрия Захарченко хотят обратить в доход государства Фото: Никеричев Андрей / АГН Москва новость из сюжета При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей У экс-руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко обнаружили еще две квартиры, в которых хранились дорогие часы и украшения. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «У золотого полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, нашли еще две квартиры. В них — куча наличных и коллекция элитных часов. Имущество стоимостью в 50 миллионов рублей хотят обратить в доход государства», — передает telegram-канал Mash. Сообщается, что иск в суд подала московская прокуратура. Основанием стала информация, что Захарченко и его семья приобрели две квартиры в элитном ЖК на Вернадского. Там обнаружили деньги в различных валютах: 10 млн рублей, 5 тысяч евро, около 9 тысяч долларов, немного дирхам, фунтов, йен и рупий. В квартире также были украшения от Chopard, Ulysse Nardin, Dior, Rolex. Захарченко задержали в 2016 году. Во время обысков у него нашли 8,5 млрд рублей. В 2022 году его приговорили к 16 годам колонии по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, сумма взяток составила 1,4 млрд рублей.

У экс-руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко обнаружили еще две квартиры, в которых хранились дорогие часы и украшения. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «У золотого полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, нашли еще две квартиры. В них — куча наличных и коллекция элитных часов. Имущество стоимостью в 50 миллионов рублей хотят обратить в доход государства», — передает telegram-канал Mash. Сообщается, что иск в суд подала московская прокуратура. Основанием стала информация, что Захарченко и его семья приобрели две квартиры в элитном ЖК на Вернадского. Там обнаружили деньги в различных валютах: 10 млн рублей, 5 тысяч евро, около 9 тысяч долларов, немного дирхам, фунтов, йен и рупий. В квартире также были украшения от Chopard, Ulysse Nardin, Dior, Rolex. Захарченко задержали в 2016 году. Во время обысков у него нашли 8,5 млрд рублей. В 2022 году его приговорили к 16 годам колонии по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, сумма взяток составила 1,4 млрд рублей.