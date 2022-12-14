Белый дом не подтвердил поставки ЗРК Patriot Украине

14 декабря 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Белый дом пока не готов говорить о деталях девятого пакета военной помощи Украине, заявил Джон Кирби Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вашингтоне не подтвердили сообщения СМИ о намерениях американских властей включить в девятый пакет военной помощи Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Я не могу подтвердить сообщения о том, что ЗРК Patriot будут включены в новый пакет помощи Украине», — цитирует Кирби РИА Новости. Он добавил, что Белый дом расскажет о деталях девятого пакета военной помощи в тот момент, когда будет готов это сделать. 14 декабря появилась информация, что президент США Джо Байден будет готов рассмотреть вариант поставок ЗРК Patriot Украине только при соблюдении определенных условий, среди которых разъяснение вопросов обслуживания и использования этих комплексов военными ВСУ. Глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в организации ведутся дискуссии по поводу передачи украинской армии систем Patriot, передает RT.

В Вашингтоне не подтвердили сообщения СМИ о намерениях американских властей включить в девятый пакет военной помощи Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Я не могу подтвердить сообщения о том, что ЗРК Patriot будут включены в новый пакет помощи Украине», — цитирует Кирби РИА Новости. Он добавил, что Белый дом расскажет о деталях девятого пакета военной помощи в тот момент, когда будет готов это сделать. 14 декабря появилась информация, что президент США Джо Байден будет готов рассмотреть вариант поставок ЗРК Patriot Украине только при соблюдении определенных условий, среди которых разъяснение вопросов обслуживания и использования этих комплексов военными ВСУ. Глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в организации ведутся дискуссии по поводу передачи украинской армии систем Patriot, передает RT.