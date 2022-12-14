В мэрии Нижневартовска опровергли обвинения депутата в сокрытии секс-скандала школьников

В мэрии Нижневартовска заявили, что не скрывали секс-скандал в школе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В администрации Нижневартовска (ХМАО) опровергли обвинения депутата думы города Дмитрия Гришина в укрывательстве секс-скандала, в котором замешаны пятиклассники. Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш сообщил корреспонденту URA.RU, что о наличии видеозаписи с девиантным поведением учеников в администрации было известно, а необходимые меры были предприняты.

«Мы ничего не скрываем. Действительно, родители обнаружили видеозапись в одной из групп социальной сети „Вконтакте“, на ней опознали участников. Запись и группа удалены, вся информация зачищена. Родители были против обращения в правоохранительные органы. С учениками была проведена беседа, школа провела проверку дважды — подтвердилось, что есть проблемы в классе, учениками стали заниматься. Директора наказали, потому что своевременно не сообщил», — рассказал Лукаш.

По словам Лукаша, депутат направлял в администрацию конкретный запрос о совершении насильственных действий сексуального характера на территории школы. «У нас таких данных нет, мы не нашли записи таковых действий в школе. Видео никто не видел — родители все поуничтожали. Со слов родителей, это видео было снято, когда дети учились в начальной школе. Мы сообщили в полицию, в следственный комитет, ведется проверка, ждем материалы комиссии по делам несовершеннолетних — это девиации, которыми должны заниматься психологи. Депутату Гришину был дан ответ по существу, и мы не можем раскрывать другие подробности из-за возраста детей», — добавил Лукаш.

Депутат Гришин на заседании профильных комитетов думы 14 декабря сообщил, что директор уведомил отца пострадавшего мальчика 1 ноября, а 3 ноября отцу якобы позвонил высокопоставленный чиновник. «Его заверили, что разберутся и накажут всех виновных. Дети были опрошены в детской комнате милиции с родителями 9 или 10 ноября», — добавил Гришин. Как сообщил корреспонденту агентства источник, близкий к департаменту образования, детей (кроме пострадавшего мальчика — прим. URA.RU) перевели на дистанционное обучение. Официально подтверждать эту информацию в мэрии отказались, сославшись на последствия, которые могут негативно сказаться на дальнейшей судьбе несовершеннолетних.

Ранее URA.RU писало, что депутат думы Нижневартовска вскрыл секс-скандал в школе города. По его словам, на видео попали насильственные действия сексуального характера, где над одним из учеников надругались сверстники.