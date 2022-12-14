Bloomberg: в России растет спрос на автомобили

15 декабря 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Российский автомобильный рынок снова набирает обороты, сообщает Bloomberg Фото: URA.RU © URA.RU На российском авторынке вновь растет спрос на автомобили, это произошло из-за государственной поддержки этой отрасли. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Перенесемся в настоящее время, и продажи автомобилей почти удвоились с мая, поскольку хрупкий поворот произошел благодаря государственным расходам и монетарному стимулированию, чему способствовал всплеск импорта автомобилей из Китая», — пишет агентство. Там отметили, что спрос на автомобили растет несмотря на санкции против России. Ранее о стабилизации авторынка в РФ заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, компании будут плавно «растягивать» изменение цены по году, чтобы не нести убытки. Однако автосалоны решили отказаться от новогодней распродажи автомобилей. Это связано с тем, что к концу года ожидается их дефицит, заявлял заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков.

На российском авторынке вновь растет спрос на автомобили, это произошло из-за государственной поддержки этой отрасли. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Перенесемся в настоящее время, и продажи автомобилей почти удвоились с мая, поскольку хрупкий поворот произошел благодаря государственным расходам и монетарному стимулированию, чему способствовал всплеск импорта автомобилей из Китая», — пишет агентство. Там отметили, что спрос на автомобили растет несмотря на санкции против России. Ранее о стабилизации авторынка в РФ заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, компании будут плавно «растягивать» изменение цены по году, чтобы не нести убытки. Однако автосалоны решили отказаться от новогодней распродажи автомобилей. Это связано с тем, что к концу года ожидается их дефицит, заявлял заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков.