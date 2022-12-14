Житель Сургута отсудил у Utair один миллион рублей

Мужчину вычеркнули из списка пассажиров и не пустили на рейс Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Сургута отсудил у авиакомпании Utair почти миллион рублей из-за ошибки сотрудников перевозчика, которая обошлась мужчине в 232 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения общественного объединения по защите прав потребителей России юрист Алексей Редькин.

«Моего клиента сотрудники авиакомпании Utair почему-то вычеркнули из списка пассажиров на рейс Ростов-Сургут через Москву и не пустили в самолет. То, что у него есть билеты, ни сыграло никакой роли. Почему так произошло, неизвестно. Был последний день отпуска, и, чтобы не опоздать на работу, пришлось покупать новые билеты, оставшиеся в наличии. В итоге затраты обошлись в 232 тысячи рублей. На претензию в авиакомпании ответили, что готовы за ошибку зачислить на счет 2 000 бонусов. Мы пошли в суд и выиграли, отсудив у перевозчика 908 тысяч рублей», — сообщил Редькин.

Журналист агентства обратился за комментариями в пресс-службу авиакомпании Utair. На мобильный телефон дозвониться не удалось. В компанию направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Ханты-Мансийска на 9 часов задержан рейс Utair в Сургут. Причиной послужили плохие погодные условия.