14 декабря 2022

В РАНХиГС предложили меры по увеличению пенсий в России

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По мнению ученых, проблемы пенсионной системы нужно решить заблаговременно Фото:

Уровень пенсий в России может стать «социально неприемлемым», если в ближайшие годы не начнут приниматься меры по улучшению пенсионной системы. Об этом рассказали ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок.

По мнению ученых, решение проблем пенсионной системы нужно начать заблаговременно, чтобы избежать последствий в будущем. «Но практически все предлагаемые меры могут показаться неприятными для разных групп населения. Противоречивость интересов участников пенсионной системы осложняет решение проблем», — отмечают ученые Юрий Горлин и Виктор Ляшок в статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

Эксперты предлагают такие меры, как повышение требований к страховому стажу, увязка размера страховой пенсии с зарплатой и реформирование системы досрочных пенсий. Юрий Горлин и Виктор Ляшок считают, что на увеличение соотношения пенсии к зарплате могут повлиять отмена льгот и увеличение ставки страховых взносов, а также отказ от предельной взносооблагаемой базы.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов высказал мнение, что у предложенных учеными из РАНХиГС мер есть минусы. Он отметил, что рост ставок страховых вносов увеличит теневой сектор, что приведет к сокращению поступления средств в бюджет, увеличению инфляции и числу бедных. При этом, профессор поддержал идею отказа от льгот по страховым взносам.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что Россия откажется от пенсий и пособий только в случае апокалипсиса. Власти продолжают поднимать социальную поддержку даже в условиях кризиса и спецоперации.

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Уровень пенсий в России может стать «социально неприемлемым», если в ближайшие годы не начнут приниматься меры по улучшению пенсионной системы. Об этом рассказали ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок. По мнению ученых, решение проблем пенсионной системы нужно начать заблаговременно, чтобы избежать последствий в будущем. «Но практически все предлагаемые меры могут показаться неприятными для разных групп населения. Противоречивость интересов участников пенсионной системы осложняет решение проблем», — отмечают ученые Юрий Горлин и Виктор Ляшок в статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Эксперты предлагают такие меры, как повышение требований к страховому стажу, увязка размера страховой пенсии с зарплатой и реформирование системы досрочных пенсий. Юрий Горлин и Виктор Ляшок считают, что на увеличение соотношения пенсии к зарплате могут повлиять отмена льгот и увеличение ставки страховых взносов, а также отказ от предельной взносооблагаемой базы. Профессор Финансового университета Александр Сафонов высказал мнение, что у предложенных учеными из РАНХиГС мер есть минусы. Он отметил, что рост ставок страховых вносов увеличит теневой сектор, что приведет к сокращению поступления средств в бюджет, увеличению инфляции и числу бедных. При этом, профессор поддержал идею отказа от льгот по страховым взносам. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что Россия откажется от пенсий и пособий только в случае апокалипсиса. Власти продолжают поднимать социальную поддержку даже в условиях кризиса и спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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