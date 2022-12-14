Мошенники украли у екатеринбурженки полтора миллиона под видом акций «Газпрома»

Екатеринбурженка отдала мошенникам якобы из «Газпрома» 1,4 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбурженка перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам, которые выдавали свой фиктивный сайт под инвестиционный проект «Газпрома». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Аферисты при помощи фиктивного сайта похитили у местной жительницы 1,4 миллиона рублей. Мошенники убедили доверчивую гражданку установить на телефоне соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах. После непродолжительных манипуляций женщине продемонстрировали, что сумма на ее счету выросла, и предложили внести еще несколько сотен тысяч рублей для увеличения ставки для инвестирования», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако позднее на электронную почту екатеринбурженки пришло письмо, что ей необходимо внести около 700 тысяч рублей снять свои деньги. После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию. Сейчас силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее URA.RU сообщало, что В Новоуральске 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей, но отдала их мошенникам. Аферисты в разговоре со свердловчанкой представились сотрудниками полиции.