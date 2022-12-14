Конгрессмены США призвали Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН

Конгресс США потребовал от американского президента Джо Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН из-за того что якобы Москва нарушила устав организации. Об этом сообщает Foreign Policy.
«Белый дом должен предпринять шаги, нацеленные на ограничение привилегий РФ в ООН в связи с вопиющими нарушениями Москвой устава ООН», — передает FP, со ссылкой на резолюцию. Там отметили, что такие нарушения ставят под сомнение право РФ занимать место в Совбезе.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у администрации США нет возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН. Однако, по ее словам, Америка будет и дальше пытаться изолировать Россию.
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Конгресс США потребовал от американского президента Джо Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН из-за того что якобы Москва нарушила устав организации. Об этом сообщает Foreign Policy. «Белый дом должен предпринять шаги, нацеленные на ограничение привилегий РФ в ООН в связи с вопиющими нарушениями Москвой устава ООН», — передает FP, со ссылкой на резолюцию. Там отметили, что такие нарушения ставят под сомнение право РФ занимать место в Совбезе. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у администрации США нет возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН. Однако, по ее словам, Америка будет и дальше пытаться изолировать Россию.