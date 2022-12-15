Politico: Польша блокирует оказание помощи Украине

15 декабря 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Польша поставила под угрозу поддержку Украины Евросоюзом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша отказалась поддержать пакетную сделку по предоставлению 18 миллиардов евро Украине от Евросоюза. Такое решение было принято из-за вопросов минимальных ставок корпоративного налога. Об этом написали в Politico. «Существует большое разочарование в связи с тем, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог», — передает издание слова одного из дипломатов ЕС. Уточняется, что Варшава также не поддержала решения по Венгрии из-за опасений, касаемо плана минимальных ставок корпоративного налога. После начала спецоперации многие страны Европы начали поддерживать украинскую сторону, поставляя ей вооружение. Позже специалисты Польского института международных отношений высказали мнение, что из-за продолжительной поддержки Киева, помощь другим государствам может сократиться, сообщает RT.

Польша отказалась поддержать пакетную сделку по предоставлению 18 миллиардов евро Украине от Евросоюза. Такое решение было принято из-за вопросов минимальных ставок корпоративного налога. Об этом написали в Politico. «Существует большое разочарование в связи с тем, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог», — передает издание слова одного из дипломатов ЕС. Уточняется, что Варшава также не поддержала решения по Венгрии из-за опасений, касаемо плана минимальных ставок корпоративного налога. После начала спецоперации многие страны Европы начали поддерживать украинскую сторону, поставляя ей вооружение. Позже специалисты Польского института международных отношений высказали мнение, что из-за продолжительной поддержки Киева, помощь другим государствам может сократиться, сообщает RT.