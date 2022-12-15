Politico: Польша блокирует оказание помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Будапешта. Венгрия, продукты, еда, центральный рынок будапешта, флаг польши
Польша поставила под угрозу поддержку Украины Евросоюзом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша отказалась поддержать пакетную сделку по предоставлению 18 миллиардов евро Украине от Евросоюза. Такое решение было принято из-за вопросов минимальных ставок корпоративного налога. Об этом написали в Politico.

«Существует большое разочарование в связи с тем, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог», — передает издание слова одного из дипломатов ЕС. Уточняется, что Варшава также не поддержала решения по Венгрии из-за опасений, касаемо плана минимальных ставок корпоративного налога.

После начала спецоперации многие страны Европы начали поддерживать украинскую сторону, поставляя ей вооружение. Позже специалисты Польского института международных отношений высказали мнение, что из-за продолжительной поддержки Киева, помощь другим государствам может сократиться, сообщает RT.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша отказалась поддержать пакетную сделку по предоставлению 18 миллиардов евро Украине от Евросоюза. Такое решение было принято из-за вопросов минимальных ставок корпоративного налога. Об этом написали в Politico. «Существует большое разочарование в связи с тем, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог», — передает издание слова одного из дипломатов ЕС. Уточняется, что Варшава также не поддержала решения по Венгрии из-за опасений, касаемо плана минимальных ставок корпоративного налога. После начала спецоперации многие страны Европы начали поддерживать украинскую сторону, поставляя ей вооружение. Позже специалисты Польского института международных отношений высказали мнение, что из-за продолжительной поддержки Киева, помощь другим государствам может сократиться, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...