СК России сообщил о погибших в результате взрыва в Ангарске

СК России: два человека погибли из-за взрыва на НПЗ в Ангарске

15 декабря 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

В результате пожара погибли два человека, сообщили в СК РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске погибли два человека, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Иркутской области. «Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении . Уточняется, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Двое погибли. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел утром 15 декабря. По предварительным данным МЧС России, причиной возгорания стала загазованность систем технологической установки.

При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске погибли два человека, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Иркутской области. «Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Двое погибли. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел утром 15 декабря. По предварительным данным МЧС России, причиной возгорания стала загазованность систем технологической установки.