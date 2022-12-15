Запад поставил крест на возвращении Крыма в состав Украины

Mirror: Запад не верит, что Украина сможет вернуть Крым

15 декабря 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Дипломаты Запада не верят в возвращение Крыма Украиной Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Дипломаты Запада не верят, что Украина способна забрать Крым у России. Об этом написали в Mirror. «Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым может вернуться под власть Украины», — написали в издании со ссылкой на западного чиновника. В статье отметили, что лидеры США придерживаются того же мнения. «Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что Крым можно вернуть», — сказал чиновник. По его словам, об этом не было разговоров даже с украинской стороны. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что рассчитывает на взятие украинской стороной полуострова Крым в течение полугода. Об этом он заявил в эфире ФЕЙГИН LIVE (канал российского юриста Марка Фейгина, признанного СМИ-иноагентом на территории РФ).

Дипломаты Запада не верят, что Украина способна забрать Крым у России. Об этом написали в Mirror. «Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым может вернуться под власть Украины», — написали в издании со ссылкой на западного чиновника. В статье отметили, что лидеры США придерживаются того же мнения. «Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что Крым можно вернуть», — сказал чиновник. По его словам, об этом не было разговоров даже с украинской стороны. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что рассчитывает на взятие украинской стороной полуострова Крым в течение полугода. Об этом он заявил в эфире ФЕЙГИН LIVE (канал российского юриста Марка Фейгина, признанного СМИ-иноагентом на территории РФ).