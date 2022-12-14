В Екатеринбурге установили огромную живую ель

Новогоднюю елку поднимали с помощью специальных тросов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на главной площади города впервые за долгие годы установили живую 30-метровую елку вместо пластикового конуса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Символ праздника подняли на площади 1905 года вместе с украшением в виде звезды на макушке. После елку начнут приводить в праздничный вид: крепить пострадавшие от дороги и морозов ветки к стволу и украшать игрушками», — передает корреспондент.

30-метровая елка весом в семь тонн приехала в Екатеринбург 8 декабря из поселка Шамары Шалинского городского округа. Простоит ель на площади 1905 года вместе с ледовым городком до 15 января.

Открытие ледового городка на площади 1905 года пройдет 30 декабря, но без торжественной церемонии. Мэрия Екатеринбурга изначально планировала отказаться от новогодних представлений на площади совсем, однако решила, что шоу для детей все же будет идти все январские праздники. При этом екатеринбуржцы все же останутся без новогоднего фейерверка.

Вместе с елкой было решено сразу же установить и новогоднюю красную звезду на макушке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Установив украшение, работники начали постепенно поднимать елку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недостающие ветки прикрепят позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU