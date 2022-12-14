В Тюменской области ликвидировали три деревни, несмотря на протесты депутатов

15 декабря 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

С карты Тюменской области пропали три заброшенные деревни в Уватском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три деревни упразднили в Уватском районе Тюменской области. Решение было принято 15 декабря депутатами Тюменской областной думы на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Упразднить деревни Герасимовка, Калемьяга, Нефедова, расположенных в границах территории Уватского муниципального района Тюменской области», — говорится в решении. Причиной ликвидации называется прекращение существования населенных пунктов. Против ликвидации деревень выступила фракция ЛДПР. «Недавно мы рассматривали вопрос эффективности объединения населенных пунктов. Этот эффект положительный. Так может, нам идти через объединение деревень, а не через упразднение? Тогда вопросы бы не вызвал такого неприятия», — заявил зампредседателя фракции Иван Вершинин. В итоге решение было принято большинством голосов. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты упразднили два населенных пункта в Абатском районе. С карты Тюменской области пропали деревня Шалашина и поселок Мирный.

Три деревни упразднили в Уватском районе Тюменской области. Решение было принято 15 декабря депутатами Тюменской областной думы на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Упразднить деревни Герасимовка, Калемьяга, Нефедова, расположенных в границах территории Уватского муниципального района Тюменской области», — говорится в решении. Причиной ликвидации называется прекращение существования населенных пунктов. Против ликвидации деревень выступила фракция ЛДПР. «Недавно мы рассматривали вопрос эффективности объединения населенных пунктов. Этот эффект положительный. Так может, нам идти через объединение деревень, а не через упразднение? Тогда вопросы бы не вызвал такого неприятия», — заявил зампредседателя фракции Иван Вершинин. В итоге решение было принято большинством голосов. Ранее URA.RU писало, что тюменские депутаты упразднили два населенных пункта в Абатском районе. С карты Тюменской области пропали деревня Шалашина и поселок Мирный.