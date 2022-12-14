Куйвашев изменил прожиточный минимум в Свердловской области

В 2023 году прожиточный минимум в Свердловской области составит 14 088 рублей в месяц

15 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Прожиточный минимум на Урале составит 14 088 рублей в месяц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прожиточный минимум в Свердловской области с 2023 года увеличится на 14,8% и составит 14 088 рублей. Такое изменение утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. «Величина прожиточного минимума в регионе с 1 января увеличится для трудоспособного населения и пенсионеров — на 14,8%, для детей — на 13,6% В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц, для трудоспособного населения — 15 356 рублей, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля», — пояснили в департаменте. Власти подчеркнули, что рост прожиточного минимума в Свердловской области выше среднероссийских темпов, которые составляют 13,6%. Вместе с тем сам размер минимума в регионе ниже, чем в целом по России. 5 декабря президент РФ Владимир Путин постановил, что в 2023 году прожиточный минимум в стране составит 14 375 рублей в месяц. В сентябре с таким предложением к нему обращалось Министерство труда.

Прожиточный минимум в Свердловской области с 2023 года увеличится на 14,8% и составит 14 088 рублей. Такое изменение утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. «Величина прожиточного минимума в регионе с 1 января увеличится для трудоспособного населения и пенсионеров — на 14,8%, для детей — на 13,6% В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц, для трудоспособного населения — 15 356 рублей, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля», — пояснили в департаменте. Власти подчеркнули, что рост прожиточного минимума в Свердловской области выше среднероссийских темпов, которые составляют 13,6%. Вместе с тем сам размер минимума в регионе ниже, чем в целом по России. 5 декабря президент РФ Владимир Путин постановил, что в 2023 году прожиточный минимум в стране составит 14 375 рублей в месяц. В сентябре с таким предложением к нему обращалось Министерство труда.