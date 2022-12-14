14 декабря 2022

Куйвашев изменил прожиточный минимум в Свердловской области

В 2023 году прожиточный минимум в Свердловской области составит 14 088 рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги и банкомат. Москва, банкомат, купюры, купюра, деньги в руке, деньги, рубли, деньги в руках
Прожиточный минимум на Урале составит 14 088 рублей в месяц Фото:

Прожиточный минимум в Свердловской области с 2023 года увеличится на 14,8% и составит 14 088 рублей. Такое изменение утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Величина прожиточного минимума в регионе с 1 января увеличится для трудоспособного населения и пенсионеров — на 14,8%, для детей — на 13,6% В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц, для трудоспособного населения — 15 356 рублей, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля», — пояснили в департаменте.

Власти подчеркнули, что рост прожиточного минимума в Свердловской области выше среднероссийских темпов, которые составляют 13,6%. Вместе с тем сам размер минимума в регионе ниже, чем в целом по России. 5 декабря президент РФ Владимир Путин постановил, что в 2023 году прожиточный минимум в стране составит 14 375 рублей в месяц. В сентябре с таким предложением к нему обращалось Министерство труда.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво

Прожиточный минимум в Свердловской области с 2023 года увеличится на 14,8% и составит 14 088 рублей. Такое изменение утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. «Величина прожиточного минимума в регионе с 1 января увеличится для трудоспособного населения и пенсионеров — на 14,8%, для детей — на 13,6% В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 рублей в месяц, для трудоспособного населения — 15 356 рублей, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля», — пояснили в департаменте. Власти подчеркнули, что рост прожиточного минимума в Свердловской области выше среднероссийских темпов, которые составляют 13,6%. Вместе с тем сам размер минимума в регионе ниже, чем в целом по России. 5 декабря президент РФ Владимир Путин постановил, что в 2023 году прожиточный минимум в стране составит 14 375 рублей в месяц. В сентябре с таким предложением к нему обращалось Министерство труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...