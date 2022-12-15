Аксенов назвал главную угрозу для безопасности Крыма

Глава Крыма Аксенов: беспилотники — основная угроза для полуострова
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В Крыму прилагаются все усилия для безопасности от атак беспилотников, сказал Аксенов Фото:
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Основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под контролем. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем», — приводит слова главы Крыма ТАСС. Он уточнил, что на территории полуострова более, чем достаточно правоохранительных структур и военных подразделений. «Они технически оснащены, предпринимают все необходимое», — отметил Аксенов.

По словам крымского главы, на полуострове прилагаются все возможные усилия для обеспечения безопасности от атак беспилотников. Также Аксенов сказал, что в случае возникновения какой-либо «острой ситуации», он прокомментирует ее лично.

Ранее стало известно, что украинские чиновники начали делать заявления о том, что Крым будет захвачен ВСУ ближе к Новому году, сообщает Life. В связи с этим на территории полуострова оборудовать линии обороны. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев, передает RT.

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Основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под контролем. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов. «У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем», — приводит слова главы Крыма ТАСС. Он уточнил, что на территории полуострова более, чем достаточно правоохранительных структур и военных подразделений. «Они технически оснащены, предпринимают все необходимое», — отметил Аксенов. По словам крымского главы, на полуострове прилагаются все возможные усилия для обеспечения безопасности от атак беспилотников. Также Аксенов сказал, что в случае возникновения какой-либо «острой ситуации», он прокомментирует ее лично. Ранее стало известно, что украинские чиновники начали делать заявления о том, что Крым будет захвачен ВСУ ближе к Новому году, сообщает Life. В связи с этим на территории полуострова оборудовать линии обороны. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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