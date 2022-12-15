Аксенов назвал главную угрозу для безопасности Крыма

Глава Крыма Аксенов: беспилотники — основная угроза для полуострова

15 декабря 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Крыму прилагаются все усилия для безопасности от атак беспилотников, сказал Аксенов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под контролем. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов. «У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем», — приводит слова главы Крыма ТАСС. Он уточнил, что на территории полуострова более, чем достаточно правоохранительных структур и военных подразделений. «Они технически оснащены, предпринимают все необходимое», — отметил Аксенов. По словам крымского главы, на полуострове прилагаются все возможные усилия для обеспечения безопасности от атак беспилотников. Также Аксенов сказал, что в случае возникновения какой-либо «острой ситуации», он прокомментирует ее лично. Ранее стало известно, что украинские чиновники начали делать заявления о том, что Крым будет захвачен ВСУ ближе к Новому году, сообщает Life . В связи с этим на территории полуострова оборудовать линии обороны. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев, передает RT.

Основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под контролем. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов. «У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем», — приводит слова главы Крыма ТАСС. Он уточнил, что на территории полуострова более, чем достаточно правоохранительных структур и военных подразделений. «Они технически оснащены, предпринимают все необходимое», — отметил Аксенов. По словам крымского главы, на полуострове прилагаются все возможные усилия для обеспечения безопасности от атак беспилотников. Также Аксенов сказал, что в случае возникновения какой-либо «острой ситуации», он прокомментирует ее лично. Ранее стало известно, что украинские чиновники начали делать заявления о том, что Крым будет захвачен ВСУ ближе к Новому году, сообщает Life. В связи с этим на территории полуострова оборудовать линии обороны. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев, передает RT.