14 декабря 2022

В Екатеринбурге сорвался суд над американкой, подозреваемой в поджоге машины бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Елену Тейлор не смогли осудить из-за болезни Фото:

Гражданка США Елена Тейлор (Сергеева), которую подозревают в поджоге Lexus своего бизнес-коллеги, заболела во время следствия, из-за чего судебное заседание по ее делу сорвалось. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

«Заседание перенесено по причине болезни подсудимой», — сообщили в пресс-службе. Как следует из информации, размещенной в картотеке суда, следующий раз дело девушки рассмотрят 28 декабря.

Сергеева подозревается в поджоге автомобиля в Екатеринбурге. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, американка подожгла Lexus своего бывшего бизнес-партнера из-за ссоры. Действия девушки попали на камеры, и, когда пришли силовики, она не стала отрицать вину или сопротивляться задержанию. В мае ее отправили под домашний арест, но уже в начале осени Тейлор сбежала, срезав с ноги отслеживающий браслет. Девушку поймали на границе с Казахстаном.

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Гражданка США Елена Тейлор (Сергеева), которую подозревают в поджоге Lexus своего бизнес-коллеги, заболела во время следствия, из-за чего судебное заседание по ее делу сорвалось. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. «Заседание перенесено по причине болезни подсудимой», — сообщили в пресс-службе. Как следует из информации, размещенной в картотеке суда, следующий раз дело девушки рассмотрят 28 декабря. Сергеева подозревается в поджоге автомобиля в Екатеринбурге. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, американка подожгла Lexus своего бывшего бизнес-партнера из-за ссоры. Действия девушки попали на камеры, и, когда пришли силовики, она не стала отрицать вину или сопротивляться задержанию. В мае ее отправили под домашний арест, но уже в начале осени Тейлор сбежала, срезав с ноги отслеживающий браслет. Девушку поймали на границе с Казахстаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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