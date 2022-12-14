В Екатеринбурге сорвался суд над американкой, подозреваемой в поджоге машины бизнесмена

15 декабря 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Елену Тейлор не смогли осудить из-за болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданка США Елена Тейлор (Сергеева), которую подозревают в поджоге Lexus своего бизнес-коллеги, заболела во время следствия, из-за чего судебное заседание по ее делу сорвалось. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. «Заседание перенесено по причине болезни подсудимой», — сообщили в пресс-службе. Как следует из информации, размещенной в картотеке суда, следующий раз дело девушки рассмотрят 28 декабря. Сергеева подозревается в поджоге автомобиля в Екатеринбурге. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, американка подожгла Lexus своего бывшего бизнес-партнера из-за ссоры. Действия девушки попали на камеры, и, когда пришли силовики, она не стала отрицать вину или сопротивляться задержанию. В мае ее отправили под домашний арест, но уже в начале осени Тейлор сбежала, срезав с ноги отслеживающий браслет. Девушку поймали на границе с Казахстаном.

Гражданка США Елена Тейлор (Сергеева), которую подозревают в поджоге Lexus своего бизнес-коллеги, заболела во время следствия, из-за чего судебное заседание по ее делу сорвалось. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. «Заседание перенесено по причине болезни подсудимой», — сообщили в пресс-службе. Как следует из информации, размещенной в картотеке суда, следующий раз дело девушки рассмотрят 28 декабря. Сергеева подозревается в поджоге автомобиля в Екатеринбурге. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, американка подожгла Lexus своего бывшего бизнес-партнера из-за ссоры. Действия девушки попали на камеры, и, когда пришли силовики, она не стала отрицать вину или сопротивляться задержанию. В мае ее отправили под домашний арест, но уже в начале осени Тейлор сбежала, срезав с ноги отслеживающий браслет. Девушку поймали на границе с Казахстаном.