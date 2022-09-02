Обвиненная в поджогах американка сбежала из-под ареста в Екатеринбурге. Видео

Гражданка США Тейлор, обвиненная в поджогах в Екатеринбурге, сбежала из-под ареста

03 сентября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Гражданка США попыталась покинуть страну через Казахстан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гражданка США Елена Тейлор, обвиняемая в серии поджогов в Екатеринбурге, сбежала из-под домашнего ареста. 25 августа ей продлили домашний арест на два месяца. После этого она срезала браслет и попыталась покинуть страну, но ее задержали на границе с Казахстаном, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Несколько дней назад ее в последний момент задержали на границе с Казахстаном, в Троицке. Из Казахстана она намеревалась улететь в США. В связи с тем, что гражданка США предприняла реальную попытку скрыться от следствия, полиция вышла в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Судья согласился с доводами представителей МВД и заключил ее под стражу. Сейчас женщина находится в СИЗО до начала судебного разбирательства», — рассказал Горелых. По его словам, дело планируют передать в суд в конце третьего или в четвертом квартале этого года. Изначально резонансное дело расследовали сотрудники следственного подразделения отдела полиции № 15, а после избрания меры пресечения Тейлор материалы передали для завершения разбирательства в УМВД по Екатеринбургу. Тейлор подозревается в поджоге автомобиля Lexus, принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу из Екатеринбурга. По версии следствия, причиной инцидента стала ссора между Тейлор и мужчиной. Во время задержания женщина не сопротивлялась и не отрицала свою вину. Правоохранители предполагают, что на счету Тейлор этот эпизод мог быть не единственным. В конце мая ее отправили под домашний арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гражданка США Елена Тейлор, обвиняемая в серии поджогов в Екатеринбурге, сбежала из-под домашнего ареста. 25 августа ей продлили домашний арест на два месяца. После этого она срезала браслет и попыталась покинуть страну, но ее задержали на границе с Казахстаном, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Несколько дней назад ее в последний момент задержали на границе с Казахстаном, в Троицке. Из Казахстана она намеревалась улететь в США. В связи с тем, что гражданка США предприняла реальную попытку скрыться от следствия, полиция вышла в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Судья согласился с доводами представителей МВД и заключил ее под стражу. Сейчас женщина находится в СИЗО до начала судебного разбирательства», — рассказал Горелых. По его словам, дело планируют передать в суд в конце третьего или в четвертом квартале этого года. Изначально резонансное дело расследовали сотрудники следственного подразделения отдела полиции № 15, а после избрания меры пресечения Тейлор материалы передали для завершения разбирательства в УМВД по Екатеринбургу. Тейлор подозревается в поджоге автомобиля Lexus, принадлежащего ее бывшему партнеру по бизнесу из Екатеринбурга. По версии следствия, причиной инцидента стала ссора между Тейлор и мужчиной. Во время задержания женщина не сопротивлялась и не отрицала свою вину. Правоохранители предполагают, что на счету Тейлор этот эпизод мог быть не единственным. В конце мая ее отправили под домашний арест.