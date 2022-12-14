Власти ЯНАО задумали реформу в структурах образования в связи с объявлением Года знаний

Власти ЯНАО оптимизируют структуры департамента образования в связи с объявлением 2023 года Годом знаний. Об этом сообщается в документах на сайте правительства.
«Оптимизировать деятельность государственных учреждений, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа: „Дирекцию по организационному обеспечению департамента образования ЯНАО“ увеличить на 4 единицы, „Центр выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО“ на 8 единиц, „Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи“ на 6 единиц», — говорится в документе. Также на 9 единиц увеличится штат детского дома «Сияние Севера», санаторно-лесной школы на 13 единиц и профессионального колледжа в Тарко-Сале — на 2.
В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что реформа связана с тем, что 2023 год объявлен Годом знаний. Также в правительстве пояснили, что неиспользуемые ставки будут переведены в другие структуры департамента, где они будут нужнее, а сокращение работников не осуществится. Заработную плату также обещают не снижать.
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