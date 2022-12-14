Китай заменил для Екатеринбурга ушедшие из-за санкций бренды

Количество поставок транспортных средств из Китая за минувшие полгода выросло в десятки раз, по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«По сравнению с прошлым годом количество поставок транспортных средств для перевозки грузов из Китая увеличилось в десятки раз. Аналогичная ситуация складывается и с ввозимыми физическими лицами автомобилями», — говорится в сообщении таможни.
По информации ведомства, только за прошедшие полгода в Екатеринбург было ввезедно 350 единиц спецтехники и почти 4000 легковых автомобилей из Китая. Самыми популярными марками среди покупателей стали Hyundai и Toyota.
Некоторые крупные, в том числе автомобильные бренды покинули Россию с началом спецоперации на Украине. В частности, отгрузки приостановили такие компании, как Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover.
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