14 декабря 2022

Китай заменил для Екатеринбурга ушедшие из-за санкций бренды

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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai, creta
Самыми популярными брендами среди свердловчан стали Hyundai и Toyota Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Количество поставок транспортных средств из Китая за минувшие полгода выросло в десятки раз, по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«По сравнению с прошлым годом количество поставок транспортных средств для перевозки грузов из Китая увеличилось в десятки раз. Аналогичная ситуация складывается и с ввозимыми физическими лицами автомобилями», — говорится в сообщении таможни.

По информации ведомства, только за прошедшие полгода в Екатеринбург было ввезедно 350 единиц спецтехники и почти 4000 легковых автомобилей из Китая. Самыми популярными марками среди покупателей стали Hyundai и Toyota.

Некоторые крупные, в том числе автомобильные бренды покинули Россию с началом спецоперации на Украине. В частности, отгрузки приостановили такие компании, как Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover.

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Количество поставок транспортных средств из Китая за минувшие полгода выросло в десятки раз, по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «По сравнению с прошлым годом количество поставок транспортных средств для перевозки грузов из Китая увеличилось в десятки раз. Аналогичная ситуация складывается и с ввозимыми физическими лицами автомобилями», — говорится в сообщении таможни. По информации ведомства, только за прошедшие полгода в Екатеринбург было ввезедно 350 единиц спецтехники и почти 4000 легковых автомобилей из Китая. Самыми популярными марками среди покупателей стали Hyundai и Toyota. Некоторые крупные, в том числе автомобильные бренды покинули Россию с началом спецоперации на Украине. В частности, отгрузки приостановили такие компании, как Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover.
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